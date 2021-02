De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil dat motoren van fabrikant Pratt & Whitney snel geïnspecteerd worden. De toezichthouder zegt dit naar aanleiding van een incident met een Boeing 777 van afgelopen zaterdag, waarbij een van de motoren vlam vatte.

Het gaat om 128 vliegtuigen met motoren van het type Pratt & Whitney PW4000. Tot de inspectie is afgerond, mogen de betreffende toestellen niet de lucht in.

Pratt & Whitney laat in een reactie weten in deze zaak samen te werken met Boeing, luchtvaartmaatschappijen en autoriteiten. De veiligheid is daarbij de topprioriteit, aldus het bedrijf.

Zaterdag vloog een van de motoren van een Boeing 777 van United Airlines in brand. Dat gebeurde kort na het opstijgen vanaf het vliegveld in Denver. Diverse brokstukken kwamen terecht in een buitenwijk van de stad.

De piloot besloot terug te keren naar de luchthaven. In het toestel zaten 231 passagiers en 10 bemanningsleden. Iedereen bleef ongedeerd. Maandag werd duidelijk dat de brand in de motor is veroorzaakt door metaalmoeheid.

Drie jaar geleden was er ook al een incident met motoren van hetzelfde type, waarbij metaalmoeheid een rol speelde. Toen is besloten dat ze na elke 6.500 starts en landingen geïnspecteerd moeten worden. Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben na het recente incident besloten dat de motoren voortaan na elke duizend starts en landingen moeten worden geïnspecteerd.

Voor KLM hebben de inspecties geen gevolgen. De luchtvaartmaatschappij vliegt wel met Boeing 777's, maar die hebben andere motoren.