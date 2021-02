Winkels gaan weer deels open, maar alleen voor mensen die minstens vier uur van tevoren een afspraak maken. Dat kondigde demissionair minister-president Mark Rutte dinsdagavond aan op de coronapersconferentie.

Er komen vanaf woensdag 3 maart enkele versoepelingen aan. Eén daarvan is winkelen op afspraak. Wie minstens vier uur op voorhand een afspraak maakt, mag naar de winkel komen om goederen op te halen of bijvoorbeeld een bank uit te testen.

Er mogen wel maar maximaal twee klanten tegelijk per verdieping aanwezig zijn en de mondkapjesplicht blijft gelden.

De winkelketen HEMA is alvast te spreken over de versoepeling. "Echt in de winkel zijn, is toch prettiger", zegt een woordvoerder aan het persagentschap ANP.

'Maatregel biedt geen verlichting'

De warenhuisketen hoopt het nu makkelijker te maken voor klanten die in de winkel bedenken nog iets anders nodig te hebben, of ook ergens anders naar willen kijken. "Dat kan nu maar beperkt. Online winkelen is toch veel gerichter."

De brancheorganisatie van de detailhandel RND is dan weer minder tevreden. "De maatregel gaat geen verlichting bieden voor het overgrote merendeel van de winkels in Nederland", klinkt het.