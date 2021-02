De tien grootste Nederlandse pensioenfondsen zouden beleggen in "bedrijven die betrokken zijn bij landroof", meldt de Eerlijke Pensioenwijzer van Oxfam Novib, Amnesty International, PAX en World Animal Protection. Er zou in totaal 8,2 miljard euro vloeien naar 46 bedrijven die zich schuldig maken aan de praktijken.

De organisaties hoorden van een lange lijst publieke bronnen dat lokale gemeenschappen in onder meer Brazilië, Kameroen, Colombia, Congo, Ecuador, India, Irak, Nigeria, Peru en Sierra Leone een negatieve impact hebben ondervonden van landroof door deze bedrijven. Het rapport geeft de Franse oliemaatschappij Total en twee mijnbouwers - Rio Tinto uit Australië en Vale uit Brazilië - als voorbeeld. Zij zouden land hebben opgekocht en inwoners hebben onteigend om er eigen activiteiten te ontwikkelen.

ABP, het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs, zou volgens de Eerlijke Pensioenwijzer het meeste investeren in die bedrijven. Het zou 3,7 miljard euro pompen in 22 bedrijven. Op de tweede plaats komt het zorgfonds PFZW, dat 2 miljard laat vloeien naar 29 bedrijven.

De Eerlijke Pensioenwijzer wijst erop dat geen van de fondsen kon aantonen dat ze de bedrijven onder druk zetten om te veranderen. BPL, PFZW en PMT stellen eisen aan bedrijven om conflicten met inheemse volkeren over landrechten te voorkomen en zes fondsen (ABP, Bpf Bouw, BPL, Detailhandel, PfZW, Horeca en Catering) voeren een dialoog met de bedrijven over hun betrokkenheid bij schendingen van landrechten. Maar ze zouden daar niet heel ver in gaan.

Vrijwel geen enkel pensioenfonds zou monitoren of de situatie voor de slachtoffers van landschending verbetert.

Pensioenwijzer wil druk vanuit Nederlandse regering

"Pensioenfondsen beleggen miljarden in mijnbouwers, landbouwbedrijven en oliemaatschappijen die zich schuldig maken aan landroof. Zij komen nauwelijks of zelfs helemaal niet op voor de rechten van slachtoffers hiervan", zegt woordvoerder Peter Ras.

"De Eerlijke Pensioenwijzer roept de Nederlandse regering op om druk uit te oefenen op pensioenfondsen om internationale richtlijnen zoals die van de VN en de OESO actief toe te passen. Pensioenfondsen moeten landroof door bedrijven waarin zij beleggen helpen uitbannen en anders deze bedrijven uitsluiten."

De Eerlijke Pensioenwijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection dat pensioenfondsen en hun beleggingen onderzoekt.