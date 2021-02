Het Europees Parlement (EP) mag zich van het Verenigd Koninkrijk twee maanden langer buigen over de Brexit-deal. Brussel vroeg eerder deze maand aan Londen om uitstel tot eind april, omdat de tekst van de deal in 24 verschillende talen moet worden vertaald. Die goedkeuring is nu gegeven, maakte het Britse kabinet dinsdag bekend.

Het Verenigd Koninkrijk is technisch gezien op 1 januari 2021 uit de Europese Unie gestapt. Om het wederzijdse handelsverkeer in goede banen te leiden is er een week voor het einde van 2020 een Brexit-deal gesloten tussen beide partijen.

Het Britse parlement heeft deze deal al voor de jaarwisseling goedgekeurd, maar het Europees Parlement heeft er tot dusver alleen een voorlopige goedkeuring tot eind februari aan gegeven. De tussenliggende twee maanden kon het EP dan gebruiken om de inhoud van de deal te bespreken.

Het parlement heeft echter meer tijd nodig, onder meer omdat de volledige tekst van de overeenkomst, die meer dan twaalfhonderd pagina's telt, moet worden vertaald in de 24 talen van de EU-lidstaten. Dit vergt dusdanig veel tijd dat de Europese Commissie een verzoek in Londen heeft ingediend voor uitstel van twee maanden.

Door de goedkeuring van de Britten is de deadline voor de definitieve goedkeuring verschoven naar 30 april. Londen heeft er wel aan toegevoegd ervan uit te gaan dat er niet nóg eens om uitstel wordt gevraagd.