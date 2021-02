De Zweedse havermelkmaker Oatly, die onder andere Oprah Winfrey en JAY-Z onder zijn investeerders heeft, heeft documenten voor een beursgang op Wall Street ingediend. Oatly mikt op een waardering van meer dan 5 miljard dollar (4 miljard euro), maakt het bedrijf dinsdag bekend.

Wanneer de groep naar de beurs gaat en hoe duur een aandeel zal zijn, is nog niet bekendgemaakt. Op dit moment is het bedrijf volgens analisten 2 miljard dollar waard.

Oatly werd in 1994 opgericht door de Zweedse broers Rickard en Björn Öste. Het concern verkoopt havermelk in supermarkten, maar heeft ook deals met onder andere de koffieketen Starbucks.

In de voorbije jaren kregen de Zweden al flink wat aandacht van investeerders. In juli haalden ze nog 200 miljoen dollar op bij een kapitaalronde waar onder meer presentatrice Winfrey en rapper JAY-Z op intekenden. Ook Rabobank nam toen een belang in het bedrijf. Er gingen al langer geruchten over een beursgang van Oatly.