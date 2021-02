ProRail telde vorig jaar 62 koperdiefstallen, 3 minder dan een jaar eerder. Volgens de spoorbeheerder was het aantal diefstallen op en langs het spoor daarmee in 2020 historisch klein. In 2011 was er nog een piek van 516 diefstallen of pogingen daartoe.

ProRail noemt preventieve maatregelen tegen koperdieven een oorzaak van de daling. Om diefstal tegen te gaan, wordt het koper van de kabels steeds meer vervangen door aluminium, dat de dieven minder geld oplevert.

Volgens ProRail werkt aluminium bekabeling net zo goed als koper. Daarnaast zijn er hekken en meer beveiligingscamera's geplaatst en worden meer nachtcontroles met honden langs de rails uitgevoerd.

Koperdiefstallen worden vaak aangejaagd door een hoge koperprijs. Die heeft inmiddels het hoogste niveau sinds 2011 bereikt door optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis. Volgens ProRail is er in de afgelopen tijd geen toename te in het aantal koperdiefstallen te zien, terwijl de koperprijs wel oploopt.

De koperen kabels zorgen ervoor dat onderdelen van het spoor goed functioneren. Als wissels en seinen niet meer of nog maar gedeeltelijk zijn te bedienen, kunnen treinen niet meer rijden en ontstaan er vertragingen. ProRail heeft vanwege de coronacrisis geen cijfers over de vertragingen als gevolg van koperdiefstal van vorig jaar.

Om diefstal en heling van gestolen koper tegen te gaan, sloot branchevereniging Metaal Recycling Federatie (MRF) in 2011 een convenant met ProRail, netwerkbeheerder TenneT en justitie en politie. Daarbij werd een legitimatieplicht ingevoerd voor mensen die koper willen inleveren voor contant geld. Dit heeft ook bijgedragen aan de scherpe daling van het aantal diefstallen van koper.