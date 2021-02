Kweekvleesproducent Mosa Meat heeft de afgelopen tijd voor 10 miljoen euro aan investeringen opgehaald. Onder anderen topman Jitse Groen van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, besloot om in Mosa Meat te investeren, net als vis- en veevoerfabrikant Nutreco.

Voedseltechnologiebedrijf Mosa Meat is in 2016 in Nederland opgericht en richt zich op de ontwikkeling van kweekvlees, door het op een natuurlijke wijze te laten groeien uit de cellen van een koe. Deze productiemethode is volgens de oprichters beter voor mens, dier en planeet.

De recente investeringen maken deel uit van een grotere investeringsronde, waarbij in totaal 85 miljoen euro is opgehaald. Met het geld wil het bedrijf onder meer zijn productiefaciliteit in Maastricht uitbreiden en investeren in meer personeel.

Groen is al langer betrokken bij de kweekvleesproducent. Zo werd in september vorig jaar duidelijk dat hij een van de aandeelhouders van het bedrijf is. In het verleden investeerde ook biotechnologiebedrijf Merck in Mosa Meat.