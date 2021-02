Kris Jenner, de moeder van onder anderen Kim Kardashian en Kylie Jenner, lijkt in de voetsporen te treden van haar dochters en wil een eigen schoonheidsmerk oprichten, meldt de Amerikaanse krant The New York Post.

De 65-jarige realityster zou patentaanvragen hebben ingediend voor de namen Kris Jenner Skincare, Kris Jenner Beauty en Kris Jenner Skin. Dat kon de krant achterhalen bij de US Patent and Trademark Office (USPTO). Ze diende documenten in voor een breed scala aan producten, van shampoo en conditioner over nagellak tot valse wimpers.

Het is het eerste modemerk van Kris Jenner, maar niet het eerste in de familie Kardashian-Jenner. Kardashian richtte met KKW in 2017 haar eigen modebedrijf op. Ondertussen is dat 1 miljard dollar (822 miljoen euro) waard en heeft Burberry-moeder Coty 20 procent van de aandelen in handen. Kardashian kreeg 200 miljoen dollar voor de deal.

Halfzus Kylie Jenner begon al in 2014 met haar beautymerk Kylie Cosmetics en kreeg in 2019 600 miljoen dollar om 51 procent van de aandelen aan datzelfde Coty te verkopen.

Kris Jenner zal dus op heel wat concurrentie van haar eigen dochters mogen rekenen, maar daar stopt het niet. Een hoop sterren, onder wie Jennifer Lopez en Rihanna, hebben hun eigen modebedrijven en ook Caitlyn Jenner, de ex-vrouw van Kris, kwam ooit met het idee om een bedrijf op te starten. Dat laatste ging uiteindelijk niet door omdat er te veel gelijkenissen waren met het merk van dochter Kylie.