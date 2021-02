De luchtvaartmaatschappij KLM heeft net geen 210 miljoen euro aan loonsubsidies gekregen in de derde ronde van de NOW-regeling, zo blijkt uit het register dat de uitkeringsinstantie UWV online heeft gezet.

Ook andere bedrijven uit de luchtvaartsector ontvingen loonsteun. Zo kreeg KLM-dochter Transavia 17 miljoen euro steun en ontving de luchthaven van Schiphol 22 miljoen euro.

KLM kreeg deze keer opvallend minder dan bij de vorige steunrondes. Bij de eerste twee rondes ontving het bedrijf telkens nog zo'n 300 miljoen euro. De groep moest donderdag een monsterverlies bekennen. Onder de streep ging KLM 1 miljard euro in het rood.

Andere grote steuntrekkers waren de reisgroep TUI (16 miljoen euro) en de horecagroothandel Sligro (7 miljoen). Ook winkelketens als HEMA (6 miljoen), H&M (5 miljoen) en Blokker (4,8 miljoen) vroegen overheidssteun aan. Ook het pretpark de Efteling kreeg 4,3 miljoen euro van de overheid.

Loket voor NOW 4 is geopend

Het UWV zette het register online in het kader van transparantie. "De NOW is een subsidie. De overheid wil bij de besteding van publiek geld zo transparant mogelijk zijn. In de NOW-regeling is daarom opgenomen dat werkgevers instemmen met de openbaarmaking van een aantal gegevens", verduidelijkt het instituut.

Ondertussen is ook het loket voor de vierde aanvraagperiode geopend. In de eerste vijf dagen werden al 34.000 aanvragen ingediend. Aan het einde van deze maand maakt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bekend hoeveel bedrijven er te veel ontvangen loonsubsidies moeten terugbetalen.