De horecavereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) daagt de Nederlandse Staat voor de rechtbank. "We zijn de wanhoop nabij", klinkt het in een mededeling.

Enkele uitspraken van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zijn niet goed ontvangen door de horecasector. Hij zei afgelopen weekend in De Telegraaf dat er weinig hoop is voor de horeca.

"Cultuur, evenementen en sport zijn nu eenmaal kleiner en veiliger te organiseren. Ook voor de detailhandel kun je, los van testen, eerder dingen mogelijk maken. Bij de opening van de horeca krijg je een enorme toename van contactmomenten en dus van besmettingen. Daarmee verdwijnt alle ruimte", aldus De Jonge.

De KHN is daar niet over te spreken en heeft dus besloten naar de rechter te stappen. "Horecaondernemers zijn de wanhoop nabij en accepteren de achterstelling niet langer", laat de vereniging weten. De KHN wil een schadevergoeding en wil dat het kabinet een spoedvoorziening treft om de horeca zo snel mogelijk weer te openen.

De vereniging start een bodemprocedure en vraagt de rechter om te verklaren dat de Staat onrechtmatig handelt "door de grondrechten van horecaondernemers zo ernstig te schenden zonder de noodzaak daarvan behoorlijk te onderbouwen én zonder de schade te vergoeden".

KHN wil spoedvoorzieningen

Verder wil de KHN dat er spoedvoorzieningen worden getroffen om de horeca zo snel mogelijk te openen en inzage in alle adviezen en onderzoeksrapporten die de overheid gebruikt om over de coronamaatregelen te beslissen.

"We zijn diep teleurgesteld in dit kabinet. Er wordt maar halsstarrig vastgehouden aan de epidemiologische situatie, terwijl medische parameters waarop beslissingen worden gebaseerd, regelmatig wisselen. Ondertussen raakt de horeca steeds verder in de verdrukking", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

"De verplichte horecasluiting plus het feit dat de steun vanuit de overheid niet 100 procent van de lasten dekt, betekent dat veel ondernemers het faillissement in de ogen zien, met alle gevolgen - zowel zakelijk als privé - van dien."