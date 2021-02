De regio Haarlemmermeer kende in 2020 een economische krimp van 18 procent en is daarmee het hardst getroffen van alle Nederlandse regio's. Amsterdam komt met een krimp van 7 procent op de tweede plaats, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bloedrode resultaten van de luchthaven Schiphol in 2020 hebben ook invloed op de regio Haarlemmermeer, waar de luchthaven gevestigd is. De economie van Haarlemmermeer ging het voorbije jaar 18 procent onderuit. Het CBS wijt dat aan de sterke afhankelijkheid van de luchtvaart en daaraan gerelateerde dienstverlening.

Amsterdam kreeg over dezelfde periode een klap van 7 procent, vooral doordat de toeristische sector en de horeca sterk geraakt zijn door de coronacrisis. Delfzijl presteerde met een krimp van 1 procent het beste, doordat er een aantal bedrijven gevestigd is dat tijdens de pandemie beter gepresteerd heeft. Ook hebben de horeca en de reissector een minder groot aandeel in de economie van Delfzijl.

Gaswinning

In het vierde kwartaal verloren de meeste regio's 1 tot 3 procent. In Delfzijl en Zeeuws-Vlaanderen was er zelfs een kleine groei van 1 procent. Verder zijn de cijfers ongeveer vergelijkbaar met de rest van het jaar. Haarlemmermeer gaat het hardst onderuit en Amsterdam is de eerste achtervolger. Ook de regio Haarlem verloor in het vierde kwartaal 4 procent, vooral door teruglopende resultaten in de bedrijfstakken cultuur, sport en recreatie, vervoer, reizen en horeca.

In de provincie Groningen kromp de economie het voorbije jaar met 5 procent door de verminderde gaswinning.