LVMH, de luxegroep achter onder meer Louis Vuitton en Moët & Chandon, neemt een belang van 50 procent in Armand de Brignac, het champagnemerk van rapper JAY-Z. LVMH zal de champagne ook wereldwijd verkopen, kondigen beide partijen maandag aan. Hoeveel de deal waard is, is niet bekend.

De familie Arnault, de rijkste familie van Frankrijk en de eigenaar van LVMH, slaat de handen ineen met JAY-Z. Ze neemt de helft over van het champagnemerk van de Amerikaanse rapper en gaat de drank wereldwijd verdelen via de drankdivisie Moët Henessy.

"Ik ben erg gelukkig dat ik de familie Arnault mag verwelkomen in mijn familie door dit partnerschap", zegt JAY-Z in een mededeling. "Het is een partnerschap dat de hele tijd familiair aanvoelt. De kracht van het distributienetwerk van Moët Hennessy en zijn uitmuntendheid in het creëren van luxemerken zullen Armand de Brignac de commerciële boost geven die het nodig heeft."

Ook LVMH is tevreden met de deal. "We volgen het merk al jaren op de voet en bewonderen zijn drive om de champagnesector uit te dagen. We zijn dan ook zeer trots op de samenwerking", zegt Moët Hennessy-baas Philippe Schaus.

Armand de Brignac kreeg bijnaam 'Ace of Spades'

Armand de Brignac werd in 2006 opgericht door de champagnefamilie Cattier. Het kreeg de bijnaam 'Ace of Spades' doordat het logo een schoppen uit een kaartspel is. In 2014 werd het merk gekocht door JAY-Z. In 2019 verkocht Armand de Brignac meer dan 500.000 flessen, vooral in Europa, Noord-Amerika en Azië.

LVMH maakte het afgelopen jaar ondanks de coronacrisis nog steeds winst, maar die kwam wel 28 procent lager uit dan een jaar eerder.