Aegon zou plannen hebben om het Aziatische bedrijfsonderdeel Transamerica te verkopen, zo schrijft nieuwsdienst Bloomberg op basis van ingewijden. Volgens marktkenners zou de verkoop zo'n 700 miljoen dollar (576 miljoen euro) kunnen opleveren voor de Nederlandse verzekeraar.

Transamerica levert financiële diensten, waaronder verzekeringen, in onder meer Hongkong en Singapore. Volgens de bronnen zou Aegon het onderdeel willen verkopen om zich meer te kunnen richten op de activiteiten in kernmarkten, zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, China en Brazilië.

In dat kader besloot het bedrijf om vorig jaar al de Vienna Insurance Group, die diensten levert in Centraal- en Oost-Europa, te verkopen. Dat bracht toen 830 miljoen euro op.

Volgens de ingewijden is er nog geen definitief besluit genomen of Transamerica inderdaad wordt verkocht en zo ja, aan wie. Wel zeiden ze dat er in de komende weken al eerste stappen worden gezet voor een mogelijke verkoop.

Aegon kocht het van oorsprong Amerikaanse Transamerica in 1999. Het is nog altijd de grootste aankoop ooit van de Nederlandse verzekeraar. De eventuele verkoop betreft alleen onderdelen in Azië. Aegon wilde niet reageren.