KLM hoeft geen actie te ondernemen naar aanleiding van de waarschuwingen over motoren van vliegtuigen van het type Boeing 777. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij vliegt wel met zogeheten 'triple sevens', maar heeft geen toestellen met het bewuste type motoren in haar vloot.

Alle Boeing 777's die met dezelfde motoren zijn uitgerust als het toestel dat zaterdag werd getroffen door een brand in een van de motoren, moeten worden gecontroleerd. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft tot een onmiddellijke inspectie van de toestellen met motoren van het merk Pratt & Whitney bevolen.

In aanvulling daarop heeft vliegtuigfabrikant Boeing zijn klanten geadviseerd de Boeings van het type 777-200 voorlopig aan de grond te houden. Er zijn wereldwijd in totaal 128 toestellen van dit type, waarvan er 69 in dienst zijn en 59 zijn opgeslagen.

De maatregelen volgen op een incident op zaterdag waarbij delen van een vliegtuig zijn neergestort in verschillende woonwijken nabij de Amerikaanse stad Denver in de staat Colorado. Het toestel van United Airlines met aan boord 231 passagiers en 10 bemanningsleden, landde veilig op Denver International Airport. Niemand in het vliegtuig of op de grond is gewond geraakt.

Vrijwillig aan de grond

In een video van een passagier is te zien dat de ernstig beschadigde motor tijdens de vlucht in brand stond. Luchtvaartmaatschappij United Airlines maakte bekend de toestellen voorlopig uit eigen beweging aan de grond te houden.

Volgens de FAA ontstond het defect aan de rechtermotor van het 26 jaar oude vliegtuig kort na het opstijgen vanuit Denver. De Boeing 777 was onderweg naar Honolulu. Het incident wordt onderzocht door de FAA en de Amerikaanse onderzoeksraad NTSB.

In Japan hebben de luchtvaartautoriteiten twee vliegmaatschappijen opgedragen de in totaal 32 toestellen van hetzelfde type voorlopig aan de grond te houden en de motoren te inspecteren.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat het vliegtuig gecrasht is, wat niet klopt. Dit is aangepast.