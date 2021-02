Kapsalons verwachten deze dagen massaal telefoontjes te krijgen van mensen die zo snel mogelijk naar de kapper willen. Dat zegt kappersbond Anko als reactie op het nieuws dat kapsalons mogelijk begin maart de deuren weer mogen openen.

"Na de sluiting in het voorjaar van 2020 stonden mensen te springen om weer naar de kapper te gaan. Deze keer zijn we nog langer dicht geweest", aldus Gonny Eussen van Anko.

De kapsalons zijn al sinds medio december noodgedwongen dicht, nadat ze eerder in het voorjaar ook al een aantal weken de deuren gesloten moesten houden. "De kappers zijn daarom erg blij en hoopvol over het nieuws", aldus Eussen. Ze wijst erop dat er bij kappers geen besmettingshaarden zijn geweest in de vorige periode dat ze open waren.

Ze houdt wel een slag om de arm tot de heropening definitief is aangekondigd bij de persconferentie van aanstaande dinsdagavond, en tot duidelijk is welke eventuele voorwaarden aan de heropening worden verbonden. "It ain't open till the fat lady sings", aldus Eussen.

"We zetten alles op alles om zo coronabestendig mogelijk open te gaan. We werken sowieso al op afspraak, dragen mondkapjes en werken met een gezondheidschecklist. Tevens willen we zorgen dat er geen drukte ontstaat op straat, omdat iedereen tegelijk naar de kapper wil."

'Deel kapsalons neemt waarschijnlijk al voor persconferentie afspraken aan'

Eussen vermoedt dat een deel van de kapsalons vandaag en morgen al afspraken gaat aannemen. "Ik hoorde gisteren zelfs al dat er kappers zijn waar je al een afspraak kunt inplannen. Maar waarschijnlijk zijn er ook veel die wachten tot na de persconferentie van morgen, om te voorkomen dat ze klanten weer moeten afbellen."

Als de kapsalons in Nederland inderdaad opengaan op 2 maart, sluit het kabinet aan bij het beleid in Duitsland, waar de kapsalons begin volgende maand ook de deuren weer openen. In België zijn de salons eerder deze maand al opnieuw opengegaan.