Maar weinig vishandels zouden consumenten met kaartjes in de vitrine voldoende informatie geven over de precieze naam van de vis en waar en hoe deze gevangen is, blijkt maandag uit onderzoek van de Consumentenbond. Bij slechts 1 van de 97 onderzochte vishandelaren was de informatie volledig.

Nederland telt in totaal ongeveer 750 viswinkels en -kramen. Ze zijn verplicht om bij hun producten de exacte naam en herkomst van de vis te vermelden. Zo kunnen consumenten nagaan of de vis duurzaam is gevangen of niet.

Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat een op de drie onderzochte vishandelaren helemaal geen kaartjes gebruikt. De helft gebruikt die wel, maar zet er te weinig informatie op. En als de mysteryshoppers van de Consumentenbond vragen over duurzaamheid stelden, kregen ze vaak ook te weinig informatie.

Praat mee op NUjij Werk jij in een viswinkel of viskraam? Wij zijn benieuwd hoe jij naar dit nieuws kijkt. Deel jouw verhaal op NUjij.

De Consumentenbond roept de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op vishandelaren strenger te controleren. "Bij duurzame vis wordt rekening gehouden met de visstanden en de negatieve impact op natuur en milieu wordt zoveel mogelijk beperkt. Consumenten die daarom voor duurzame vis willen kiezen, moeten dan wel beschikken over de juiste informatie", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.