Vrachtwagenchauffeurs die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk rijden, hoeven vanaf maandag geen negatieve sneltest meer te overleggen als zij minder dan 48 uur op het eiland hebben doorgebracht. De Britse minister van Transport Grant Shapps kondigde de versoepeling zondag op Twitter aan.

Nadat de Britse premier Johnson medio december meldde dat in zijn land een gemuteerde versie van het coronavirus was gevonden, sloot Europa enkele dagen de grenzen met het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor stonden aan beide kanten van het Kanaal duizenden vrachtwagens vast die de oversteek wilden maken.

Nadat de grenzen weer opengingen, eiste Frankrijk dat vrachtwagenchauffeurs die vanuit het Verenigd Koninkrijk het land binnenkwamen eerst een negatieve testuitslag bij zich moesten hebben. Zo wilde het land de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus beperken. Er werden in sneltreinvaart meerdere sneltestfaciliteiten opgetrommeld aan de Britse zijde van de Kanaaltunnel.

Koepelorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij dat de sneltestverplichting vervalt voor chauffeurs die niet langer dan twee dagen in het Verenigd Koninkrijk verblijven. Volgens een woordvoerder vervoeren elke dag honderden Nederlandse chauffeurs goederen naar het Verenigd Koninkrijk via de Kanaaltunnel, die met de versoepeling "enkele uren minder vertraging zullen oplopen."

Vorig weekend scherpten onder meer Duitsland en Oostenrijk de testverplichtingen en controles aan voor vrachtverkeer uit gebieden waar het coronavirus oplaaide. Hierdoor ontstonden de afgelopen dagen op verschillende Europese grensovergangen lange files.