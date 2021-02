De accounts van klanten die tijdens het thuiswinkelen gebruikmaken van de betaalservice Klarna kunnen worden overgenomen en misbruikt door derden. Dat zegt de Consumentenbond, die onderzoek deed naar bestelfraude bij het Zweedse bedrijf.

Met Klarna is het mogelijk om bij duizenden webshops in Nederland pas achteraf te betalen voor een product. Wanneer thuiswinkelaars voor de betaaldienst kiezen, hoeven zij geen wachtwoord in te vullen. Het invullen van enkele persoonsgegevens is voldoende. Daar gaat het bij de marktleider in achteraf betalen mis, ontdekte de Consumentenbond.

De bond merkte vorig jaar al op dat het mogelijk is om een bestelling te plaatsen op naam en rekening van een ander. In januari bestelden onderzoekers van de Consumentenbond met succes nog eens tien keer producten via een account van iemand anders.

De bond raadt consumenten met een Klarna-account aan om hun mail, spambox en Klarna-app goed in de gaten te houden. Ook zouden zij hun bankrekening goed moeten controleren op onduidelijke afschrijvingen. "We zullen ons onderzoek over een aantal weken herhalen om te zien of het lek gedicht is", aldus Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.

Klarna zegt dat het op basis van de veiligheidsmaatregelen het overgrote deel van verdachte transacties al weet te onderscheppen. Om het ontdekte lek te dichten, neemt het bedrijf extra authenticatiemaatregelen. Over die maatregelen kan het bedrijf niet in details treden. "We willen fraudeurs niet wijzer maken", aldus een woordvoerder.

Wanneer accounts worden misbruikt, kunnen consumenten dat melden bij de betaaldienst. Bij een melding ontkoppelt Klarna de transactie van de gedupeerde. "Aangezien het om achteraf betalen gaat, raken klanten daardoor hun geld nooit kwijt als er sprake is van identiteitsfraude."