De prijzen van bestaande koopwoningen waren in januari 9,3 procent hoger dan in januari vorig jaar, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Daarmee kostte de gemiddelde koopwoning in januari meer dan 360.000 euro.

De cijfers laten zien dat de economische gevolgen van de coronacrisis nog niet zijn doorgesijpeld naar de woningmarkt. Niet alleen de huizenprijzen stegen in 2020, ook waren er 7,7 procent meer transacties dan in 2019.

In januari was dat beeld niet veel anders. Sterker nog, er waren vorige maand bijna 40 procent meer transacties dan in januari 2020. Volgens het CBS is dat de grootste procentuele stijging sinds 2015. In totaal registreerde het statistiekbureau 24.516 woningtransacties.

Door de aanhoudende vraag naar koopwoningen steeg de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning naar ruim 360.000 euro. Dat is de hoogste prijs ooit gemeten. Vergeleken met de laagste prijs in juni 2013 waren de prijzen in januari bijna 58 procent hoger.

Het CBS wijst als potentiële reden voor de prijsstijging onder meer naar een verandering van de regels. Per 1 januari 2021 is de overdrachtsbelasting voor starters tot 35 jaar afgeschaft en voor beleggers verhoogd naar 8 procent.