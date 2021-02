De totale marktwaarde van cryptovaluta bitcoin is vrijdag naar 1 biljoen dollar (twaalf nullen) gestegen, blijkt uit cijfers van cryptohandelsplatform Coindesk. Omgerekend is de cryptovaluta in totaal zo'n 820 miljard euro waard.

De marktwaardegrens werd doorbroken, nadat de bitcoin voor de zoveelste keer deze week naar nieuwe hoogtes steeg. Eén bitcoin kostte vrijdag rond 17.30 uur een kleine 54.665 dollar, een stijging van ruim 5 procent. Maandag was de munt nog 46.500 dollar waard. De cryptomunt zit al tijden in de lift: in de laatste zes maanden is de prijs van een bitcoin met zo'n 350 procent gestegen.

De bitcoin kreeg eerder deze maand een stevige duw in de rug toen multimiljardair en Tesla-topman Elon Musk bekendmaakte dat hij 1,5 miljard dollar in de digitale munt had geïnvesteerd. Hij voegde eraan toe dat met de cryptomunt voortaan ook Tesla-auto's kunnen worden gekocht.

Een andere oorzaak dat de bitcoin het steeds beter doet, is dat wereldwijd grote beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, meer en meer kijken naar digitale munten als belegging. Ook zijn er steeds meer landen die met wetgeving voor deze vorm van beleggen komen, waardoor cryptovaluta's steeds breder geaccepteerd worden.