Joodse verenigingen vinden het fijn dat bakkerij Davelaar aan anderen denkt "in deze tijden van polarisatie", maar ze benadrukken dat ze eigenlijk nooit een probleem hadden met de naam jodenkoek.

De Alkmaarse bakkerij Davelaar besliste vrijdag om zijn jodenkoek te hernoemen naar Odekoek, omdat de originele benaming volgens het bedrijf niet inclusief genoeg was. Het Centraal Joods Overleg, dat zowat alle Joodse organisaties in Nederland vertegenwoordigt, apprecieert de beslissing.

"Het is bijzonder dat er in deze tijden van polarisatie ook nog aan anderen wordt gedacht en hoe bepaalde woorden op hen kunnen overkomen", zegt voorzitter Eddo Verdoner. "Al hebben we eigenlijk nooit een probleem gehad met de jodenkoek. Er hangt geen negatieve connotatie aan vast omdat hij volgens de legende gewoon voor de eerste keer door een Joodse bakker zou zijn gemaakt. We hebben hier zeker niet zelf om gevraagd."

Uit een enquête van Davelaar bleek wel dat de meerderheid van de mensen de naam niet meer van deze tijd vond. "Dat komt vooral door de formulering", denkt Verdoner. "Het doet denken aan woorden als Jodenstreek of Jodenster. Als het Joodse koek zou geheten hebben, zouden veel minder mensen dat een probleem gevonden hebben. Maar het is natuurlijk geen Joodse koek, want hij is bijvoorbeeld niet koosjer."