Er zijn sinds afgelopen maandag al 34.000 aanvragen ingediend voor de vierde NOW-toekenning, die de loonkosten compenseert. Dat zijn er dertienduizend meer dan in de eerste vijf dagen van NOW 3, meldt uitkeringsinstantie UWV.

Het loket voor NOW 4 was nog maar net geopend of er rolden al 34.000 aanvragen binnen. In de derde periode, toen de lockdown net was gestart, liepen er na vijf dagen 21.000 aanvragen binnen. In totaal vroegen er 81.000 ondernemers NOW 3 aan.

"De grotere drukte is ongetwijfeld het gevolg van de lockdown die veel werkgevers, vooral in sectoren als horeca en detailhandel, hard raakt", zegt Janet Helder van het UWV. "Maandag stroomden de aanvragen voor een tegemoetkoming in de loonkosten dan ook meteen binnen. De dagen daarna is het iets rustiger geworden, maar gaat het nog steeds om duizenden aanvragen per dag."

Om in aanmerking te komen voor de loonsubsidie moeten bedrijven over een periode van drie maanden minstens 20 procent omzetverlies hebben geboekt in vergelijking met een jaar geleden. Bij volledig omzetverlies krijgt het bedrijf 85 procent van zijn loonkosten terugbetaald, op voorwaarde dat dat geld alleen gebruikt wordt om lonen uit te betalen of personeel naar ander werk te begeleiden.

Van de 34.000 aanvragen die dit kwartaal binnenkwamen, werden er al 22.000 goedgekeurd, samen goed voor een voorschot van 404 miljoen euro. Het UWV betaalt de subsidie in drie termijnen, met een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Tot 14 maart kunnen bedrijven nog een aanvraag indienen.