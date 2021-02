De bekende bakkerij Davelaar uit Alkmaar verandert de naam van zijn jodenkoeken. Vanaf nu heten ze Odekoeken. De naam jodenkoek is niet meer van deze tijd, vindt bakker Dirk Davelaar. Bij bakkerij Peijnenburg uit Geldrop loopt een project om te kijken of een naamswijziging nodig is.

Davelaar kondigt de wijziging aan op zijn website. "We leven in een tijd waarin gelijkheid en inclusiviteit belangrijke waarden zijn. Een inclusieve organisatie is een samenhangend geheel van mensen die zich tot elkaar verhouden en zich met elkaar identificeren. Omdat we met Davelaar onze deuren openzetten voor eenieder die gemotiveerd is om te werken, past de naam jodenkoeken niet", meldt de bakkerij.

Uit een enquête zou bovendien gebleken zijn dat een meerderheid van de respondenten vindt dat de naam jodenkoeken in deze tijd niet meer kan. Daarop besloot de bakker de naam te veranderen.

Ook bakkerij Peijnenburg, in handen van het Belgische Lotus Bakeries, verkoopt nog jodenkoeken. De bakkerij laat aan NU.nl weten dat ze nog niet zeker weet of ze de naam wil aanpassen. "Onze jodenkoek heeft een echte Joodse oorsprong en bestaat al meer dan honderd jaar. Maar we begrijpen dat het in deze tijd gevoelig kan zijn", zegt een woordvoerder. "Daarom loopt er al een tijd een project om te kijken of een naamswijziging nodig is en zo ja, wat de opties zijn voor een nieuwe naam." Wanneer het project afloopt, kon hij niet zeggen.

De jodenkoek is niet het eerste product dat van naam verandert omdat er een discriminerende ondertoon aan vasthangt. Moorkoppen werden al roomkoppen, negerzoenen werden zoenen en Mars veranderde de naam van zijn Uncle Ben's-rijst in Ben's Original.