Nederlandse huishoudens en bedrijven hebben sinds de coronacrisis steeds vaker moeite met het terugbetalen van leningen. Ook nam het aantal leningen met een verhoogd risico op wanbetaling toe. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB), die werden opgevraagd en toegepast door NOS.

Uit de berekeningen van NOS blijkt dat het totaalbedrag van leningen met wanbetalingen van maart (toen de coronacrisis zich ontvouwde in Nederland) tot en met december 2020 met zo'n 7 miljard euro is toegenomen. Er is sprake van een wanbetaling wanneer een klant een rekening van de bank drie maanden op rij niet kan betalen.

Ook het aantal risicovolle leningen nam toe. Dat zijn leningen waarbij het risico op wanbetaling groot is, maar er op dat moment nog geen sprake van een betalingsprobleem is. Het aantal risicovolle leningen nam in de genoemde tien maanden met 20 miljard euro toe.

Ondanks de toename gaat het maar om een klein deel van het totale aantal uitstaande leningen. Momenteel staat er voor zo'n 1.900 miljard euro aan kredieten uit en volgens DNB is slechts bij 2,2 procent van de leningen sprake van wanbetaling.

Banken verwachten dat het probleem dit jaar groter wordt als de overheidssteun wordt afgebouwd. De vier grootste banken in Nederland hebben daarom vorig jaar hun stroppenpotten flink gevuld, rekende NU.nl vorige week uit.