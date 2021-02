Winkels die kleding, elektronica en speelgoed verkopen, hebben het meest geprofiteerd van click & collect, blijkt uit transactiegegevens van vorige week die ING vrijdag heeft gepubliceerd. De extra opbrengsten dankzij het online bestellen en in de winkel afhalen bleven tot dusver beperkt tot 5 tot 10 procent van de normale winkelomzet.

Sinds woensdag 10 februari kunnen consumenten bij veel winkels gebruikmaken van click & collect. Zo konden winkeliers toch nog wat omzet draaien, was het idee. Winkels die speelgoed verkopen, profiteerden relatief het meest, met een omzetstijging van 186 procent. Ook verkopers van elektronica (+79 procent) en fashion (+85 procent) zagen de inkomsten groeien.

"Deze procentuele toenames lijken getalsmatig heel wat, maar het zijn toenames vanaf hele lage niveaus", legt Marten van Garderen van ING uit. "Het gaat bij deze winkels om zo'n 5 tot 10 procent pinomzet, in vergelijking met normale omzetten als de winkels open zijn." Het is dus bij lange niet genoeg om de door de lockdown gederfde omzet te compenseren. Er zijn weliswaar ook click & collect-aankopen afgerekend via iDEAL, maar Van Garderen schat die extra omzet relatief laag in.

In de cijfers is ook duidelijk het effect van het winterse weer van vorige week te zien. Op zondag 7 februari viel er voor het eerst in lange tijd weer sneeuw. Vlak daarvoor hebben mensen massaal boodschappen ingeslagen, blijkt uit de gegevens.

"Dit effect zien we ook bij andere essentiële producten, bijvoorbeeld van apotheken en drogisterijen", aldus Van Garderen. Toen de sneeuw eenmaal gevallen was, daalde de omzet van deze winkels weer. Tevens is er minder getankt en zijn er minder maaltijden bezorgd tijdens de winterse dagen.