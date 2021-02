Volkswagen zou alle verkochte elektrische auto's uit de nieuwe ID-serie terug naar de garage halen. De software zou regelmatig haperen en moet worden geüpdatet, meldt Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag. De software kan niet via internet geüpdatet worden. Het model is sinds september vorig jaar verkrijgbaar, nadat de introductie door softwareproblemen met enkele maanden was uitgesteld.

Naar nu blijkt, regent het klachten over storingen met de elektronica, de navigatie, het gebruiksgemak en de actieradius van de wagen. In sommige gevallen leidt dat tot onveilige situaties, omdat de wagen stil komt te staan of richtingaanwijzers niet goed functioneren.

Een woordvoerder van Volkswagen zegt tegen het FD dat de veiligheid niet in het geding is. "De ID.3's waren en zijn volledig functioneel, rijklaar en voldoen aan alle eisen die Volkswagen aan de veiligheid van zijn voertuigen stelt." De Duitse autobouwer stelt dat er alleen al vorig jaar 56.500 ID.3's zijn verkocht. Opvallend veel daarvan (11.000 voertuigen) zijn in Nederland verkocht. Alleen in Duitsland werden er iets meer verkocht.

Volkswagen probeerde zich met onder meer een elektrische Golf de laatste jaren te profileren als hét merk op het gebied van elektrische auto's. Eerder moesten ook al tienduizenden exemplaren van de Golf 8 worden teruggeroepen.