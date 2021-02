Royal Schiphol Group heeft vorig jaar ruim 70 procent minder passagiers vervoerd dan in 2019, meldt het bedrijf vrijdag bij de publicatie van de jaarcijfers. Mede daardoor leed de luchthavengroep vorig jaar 563 miljoen euro verlies, tegenover een winst van 355 miljoen euro in 2019.

De netto-omzet van Schiphol daalde op jaarbasis met 57 procent naar 688 miljoen euro.

In totaal reisden er 23,5 miljoen reizigers via luchthavens van de groep. Op Schiphol zelf daalde het aantal reizigers naar 20,9 miljoen. Eindhoven Airport was goed voor 2,1 miljoen passagiers en Rotterdam The Hague Airport voor 0,5 miljoen, respectievelijk 68,6 procent en 76,9 procent minder dan in 2019.

Gezien het grote verlies heeft Schiphol in 2020 een beroep gedaan op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In dat kader heeft het bedrijf 112 miljoen euro ontvangen. Verder is er geen overheidssteun aangevraagd. De directie heeft vorig jaar, in lijn met de voorwaarden van de NOW-regeling, geen bonus ontvangen en er is ook geen dividend uitgekeerd.

Ook aantal reizigers in januari daalde

Eerder deze week meldde Schiphol al dat het aantal reizigers in januari op het laagste punt sinds juni lag. Er kwamen ruim 869.000 passagiers over de vloer, wat 82,9 procent minder is dan de 5 miljoen van januari vorig jaar.

Het aantal vliegbewegingen daalde met 61 procent naar 14.666 bewegingen, doordat veel vliegtuigen aan de grond bleven. De hoeveelheid vervoerde vracht steeg met 17,8 procent naar 133.222 ton.