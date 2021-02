De zakelijke leasemarkt is na jaren van groei in 2020 voor het eerst gekrompen. Dat meldt het Financieele Dagblad vrijdag op basis van cijfers van de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen. De leasevloot bij bedrijven nam met ongeveer vijftienduizend auto’s af tot 724.800, een daling van 2,1 procent.

In de jaren 2018 en 2019 groeide de zakelijke leasevloot nog met respectievelijk 13 en 9,5 procent. Maar begin 2020 veranderde dat door de coronacrisis. In de eerste helft van het jaar was er een daling van 1,5 procent te zien, die in de tweede helft dus iets sneller doorzette.

Desondanks groeide de totale leasemarkt nog wel, omdat er in 2020 meer consumenten voor private lease kozen dan in 2019.

De sector maakt zich zorgen over 2021. "Veel bedrijfssectoren moeten de klappen nog krijgen", zegt VNA-voorzitter Renate Hemerik tegen het FD. "De grote vraag is in hoeverre bedrijven het nog kunnen bolwerken als ze bijvoorbeeld hun uitgestelde belastingen alsnog moeten betalen."