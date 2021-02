Bijna driehonderd medewerkers van modeketens Miss Etam en Steps staan sinds woensdag op straat, na het uitspreken van het faillissement van de personeels-BV's van het moederbedrijf door de rechtbank in Amsterdam. Dat bevestigt curator Nils Reerink na berichtgeving van NRC. De ketens zitten al langere tijd in moeilijkheden, onder meer doordat ze vanwege de lockdown al enkele maanden dicht moeten blijven.

Daardoor zijn er geen inkomsten, terwijl de uitgaven gewoon doorlopen. Moederbedrijf NXT Fashion van eigenaar Martijn Rozenboom kon hierdoor de salarissen niet meer ophoesten, zegt de curator. Daarbij speelt ook mee dat uitkeringsinstantie UWV heeft besloten dat het bedrijf geen recht heeft op loonsteun (NOW). De arbeidsovereenkomsten van de in totaal 298 personeelsleden zijn daarom beëindigd. De loonbetalingen worden overgenomen door het UWV.

Rozenboom vroeg onlangs al uitstel van betaling aan. Vanwege de penibele situatie van de kledingketens is dit, op verzoek van Rozenboom zelf, omgezet naar een faillissement. Het gaat hierbij uitsluitend om de BV's waar het personeel onder valt. De overige onderdelen van NXT Fashion vallen buiten de faillissementen.

Wat er nu met de winkels gebeurt, is nog niet duidelijk. Vanwege de lockdown zijn ze nu sowieso gesloten en een webshop is er niet. "Over de toekomst van de winkels wordt op dit moment overlegd", aldus Reerink.

Beide ketens zitten al langere tijd in de problemen. In de zomer van vorig jaar ging de toenmalige eigenaar, het Belgische FNG Group, over de kop. Rozenboom nam toen de winkels van Miss Etam, Steps, Claudia Sträter en Expresso over. De laatste twee ketens zijn doorverkocht aan de Van Uffelen Groep. Rozenboom gaf in het najaar aan volop plannen te hebben voor de overgebleven winkels, maar de lockdown deed hem naar eigen zeggen de das om.

Er waren inmiddels achterstanden ontstaan bij het betalen van salarissen. Dit tot irritatie van het personeel en vakbond AVV. Ook vinden zij dat Rozenboom te weinig naar de winkels heeft omgekeken. Daarom vroegen ze onlangs het faillissement aan van het bedrijf. Over dat verzoek hoeft de rechter zich nu niet meer te buigen.