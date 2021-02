ING heeft besloten om geen cheques meer uit te betalen, zo bevestigt de bank donderdag aan NU.nl na berichtgeving van BNR. ING was de laatste Nederlandse bank die nog cheques verzilverde. De beslissing kan nadelige gevolgen hebben voor Amerikaanse Nederlanders die coronasteun moeten ontvangen.

Cheques zijn de laatste jaren wat in onbruik geraakt in Nederland, maar in het buitenland wordt nog wel iets vaker met waardepapieren gewerkt. Rabobank en ABN AMRO besloten op 1 januari 2020 al om geen cheques meer te verwerken en begin dit jaar deed ook ING de deur dicht.

"De voorbije jaren daalde het aantal inningen van cheques steeds met 10 tot 20 procent en in het afgelopen jaar ging het zelfs nog sneller door corona", zegt woordvoerder Alexandra Schippers in gesprek met NU.nl. "Bovendien is het systeem veel fraudegevoeliger dan een digitale overschrijving, dus hebben we besloten om het volledig af te schaffen."

De beslissing is vervelend voor Amerikanen die in Nederland wonen, maar nog Amerikaans staatsburger zijn. Zij krijgen hun coronasteun vanuit de Amerikaanse overheid namelijk in de vorm van een papieren cheque. Het wordt dan onmogelijk om die in Nederland te innen.

Via een buitenlandse bank proberen

Volgens ING zijn er echter goede alternatieven. "Ze kunnen bijvoorbeeld vragen om het geld te laten bijschrijven op een bestaande bankrekening of het via een buitenlandse bank proberen", zegt Schippers. In België en Duitsland betalen banken wel nog steeds cheques uit, maar dan moet je daar wel een rekening openen. De organisatie Americans Overseas meldt op haar website ook dat Duitse banken Nederlandse klanten weigeren.

Het laten overschrijven op een Nederlandse bankrekening is daarnaast erg ingewikkeld, doordat Amerikanen niet gewend zijn aan het IBAN-systeem dat wij hanteren.

Americans Overseas raadt aan een account aan te maken op Transferwise, dat het mogelijk maakt om geld over te schrijven naar het buitenland, en zo het geld te krijgen. Een andere manier is het via een derde partij met een Amerikaans rekeningnummer regelen. Er bestaan in de VS procedures om een cheque te innen via iemand anders.