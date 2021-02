De Europese vliegtuigbouwer Airbus verwacht dit jaar evenveel vliegtuigen af te leveren als in 2020, wat een rampjaar voor de luchtvaart was. Daarbij gaat het bedrijf ervan uit dat de situatie niet verder verslechtert, meldt Airbus donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers.

Vorig jaar leverde Airbus 566 vliegtuigen af aan luchtvaartmaatschappijen voor commercieel gebruik, ruim een derde minder dan het jaar ervoor. In 2019, voor de uitbraak van de pandemie, waren het nog 863. Er werden 268 nieuwe vliegtuigen besteld, tegenover 768 een jaar eerder.

De omzet daalde van 70,5 miljard euro in 2019 tot 49,9 miljard euro in 2020. Airbus-topman Guillaume Faury spreekt andermaal van de uitdagendste crisis waar de luchtvaartsector ooit in beland is. Het bedrijfsresultaat kelderde van bijna 7 miljard naar 1,7 miljard euro.

Airbus gaf 380 miljoen euro uit aan de afbouw van het A380-programma. De vliegtuigbouwer maakte in 2019 bekend de stekker uit de productie van de jumbojet te trekken. Het laatste toestel verlaat dit jaar de fabriek.