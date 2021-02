Gemeenten krijgen samen 226 miljoen euro om 44.666 woningen te bouwen, laat minister Kajsa Ollongren (Wonen) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer weten. In totaal trekt het kabinet in verschillende tranches 1 miljard euro uit om het woningtekort terug te dringen.

In totaal dienden gemeenten 53 projecten in, waarvan er 30 werden goedgekeurd.

In 2019 stelde het kabinet 1 miljard euro beschikbaar voor de bouw van nieuwe woningen, omdat het tekort sinds 2016 sterk is toegenomen. De eerste tranche, die in september beschikbaar werd gesteld, bedroeg 335 miljoen euro en was bedoeld voor de bouw van 51.000 woningen. Nu komt daar 226 miljoen euro bovenop.

Het merendeel van de projecten werd goedgekeurd in Amersfoort. Daar worden 4.220 woningen gebouwd. Amsterdam met 4.147 woningen komt op de tweede plaats.

"Samen met de resultaten van de eerste tranche wordt de doelstelling ruimschoots gehaald om met de Woningbouwimpuls de bouw van 65.000 woningen te versnellen", schrijft Ollongren in de Kamerbrief. Ze voegt eraan toe dat ze de nog beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk zal inzetten om woningbouw aan te jagen.