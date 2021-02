Luchtvaartmaatschappij KLM heeft over vorig jaar een verlies van 1,2 miljard euro geleden. Moederbedrijf Air France-KLM kwam uit op een megaverlies van 7,1 miljard euro, maakt het concern donderdag bekend.

Als gevolg van de coronacrisis hebben veel vliegtuigen een groot deel van het jaar aan de grond gestaan. KLM moest als gevolg van de crisis al duizenden banen schrappen. "2020 was een ongelooflijk zwaar jaar voor KLM en de KLM'ers", zegt president-directeur Pieter Elbers van KLM in een toelichting op de jaarcijfers.

"De meedogenloze COVID-19-pandemie bracht het netwerk van KLM vrijwel tot stilstand in april en leidde tot ongekende verliezen en toename van de schulden." De omzet van KLM is meer dan gehalveerd en kwam uit op 5 miljard euro. "Kende ons jubileumjaar nog een record van maar liefst 35 miljoen passagiers, in 2020 waren er nog maar 11 miljoen klanten die met KLM reisden", aldus Elbers.

Bij een eerste reorganisatieronde schrapte KLM al vijfduizend banen. Vorige maand maakte de luchtvaartmaatschappij bekend dat nog eens achthonderd tot duizend arbeidsplaatsen verdwijnen.

KLM leed een verlies van 3 miljoen euro per dag. Zonder tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) zou dat zelfs een verlies van 6 miljoen euro per dag zijn geweest.

In het verlies van Air France-KLM is ruim 800 miljoen euro opgenomen voor reorganisatiekosten, bijna 600 miljoen euro aan verdampte brandstofkosten en nog eens ruim 670 miljoen euro aan afschrijvingen. De schuld van Air France-KLM is opgelopen tot 11 miljard euro. Dat is bijna 5 miljard meer dan een jaar eerder.

Overleg over aanvullende steun vanuit overheden

Air France-KLM is met de Nederlandse en Franse overheid in overleg over aanvullende steun. Eerder kregen KLM en Air France al ruim 10 miljard euro aan steun in de vorm van directe leningen en garantstellingen. Gezien de enorme schuldlast ligt het voor de hand dat de balans van de onderneming versterkt moet worden.

Dat kan door leningen om te zetten in aandelen, wat zou neerkomen op directe staatssteun. Zowel de Nederlandse als de Franse overheid is aandeelhouder van Air France-KLM. Beide overheden hebben een belang van circa 14 procent.

"Het kabinet heeft steeds gezegd dat het opnieuw zal bezien wat nodig is om KLM door de crisis te loodsen, zodat het haar belangrijke rol voor het publieke belang kan blijven vervullen", laat demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën weten in reactie op de cijfers van Air France-KLM. "Deze jaarcijfers laten de gevolgen van de crisis opnieuw zien."

Hoekstra stelt dat de Nederlandse overheid in de situatie rond de luchtvaartcombinatie "nauw optrekt" met de Franse staat.