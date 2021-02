Het aantal buitenlandse bedrijven dat zich vorig jaar in Nederland vestigde is door het coronavirus gedaald. Er kwamen 305 ondernemingen naar ons land toe, ongeveer een kwart minder dan een jaar eerder (397), meldt de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) donderdag in De Telegraaf. Bijna tachtig van die bedrijven verhuisden naar ons land vanwege de Brexit.

Dankzij die bedrijven worden zo'n 8.600 directe banen gecreëerd in Nederland. Er is 1,9 miljard euro aan investeringen mee gemoeid.

Het NFIA is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en helpt buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen. Voor de cijfers worden alleen bedrijven meegenomen die banen creëren en investeringen doen.

Er werd vanwege het coronavirus al rekening gehouden met een forse daling. Veel bedrijven kampen met teruglopende omzetten en reisbeperkingen. Hierdoor worden (buitenlandse) investeringen vaak 'tijdelijk' in de ijskast gezet of afgeschaald.

Het NFIA benadrukt dat de teruglopende investeringen niet alleen te maken hebben met de pandemie, maar ook met het Nederlandse vestigingsklimaat. Onder meer de onzekerheid over veranderende regels op belastinggebied en stikstofbeleid maken Nederland voor buitenlandse bedrijven minder uitnodigend. Bovendien heeft ons land een tekort aan technisch personeel.

Brexit trekt nog steeds bedrijven naar Nederland

De Brexit zorgde vorig jaar voor een lichtpuntje: bijna tachtig bedrijven kozen vanwege de breuk tussen het VK en de EU voor ons land. Volgens de NFIA hebben die voor zo'n 1.600 banen gezorgd. Veel Britse bedrijven moeten een Europees kantoor nodig om zonder problemen te kunnen blijven handelen.

In 2019 kwam hetzelfde aantal bedrijven naar ons land toe vanwege de Brexit. Dat werd toen door de NFIA omschreven als een recordjaar. Sinds 2016 kozen al 218 bedrijven voor Nederland.