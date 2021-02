De NS heeft de snellere treinverbinding vanuit Breda en Rotterdam via Amsterdam naar Noord- en Oost-Nederland uitgesteld, omdat de levering van de nieuwe intercitytreinen (ICNG) deels is vertraagd. De nieuwe verbinding moest in 2023 in gebruik worden genomen, maar dat wordt door de coronacrisis nu niet eerder dan 2024.

De ICNG wordt gebouwd door de Franse fabrikant Alstom. Dit bedrijf heeft als gevolg van de COVID-19-uitbraak vertraging opgelopen in het bouwen en testen van de intercity's. Dit komt onder meer doordat medewerkers in quarantaine hebben gezeten, door internationale en binnenlandse reisrestricties en door de vertraagde levering van onderdelen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur betreurt de vertraging, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze gaat de NS aanspreken om de verbinding zo snel mogelijk alsnog in te voeren.

Vanaf 2022 wil de NS de nieuwe ICNG (Intercity Nieuwe Generatie) geleidelijk in gebruik nemen. Deze moet eerst tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda gaan rijden en daarna tussen Den Haag en Eindhoven.

Zodra er genoeg toestellen van de ICNG in Nederland kunnen rijden, moet de trein vanaf de Hogesnelheidslijn tussen Rotterdam, Breda en Schiphol naar Groningen en Enschede gaan rijden. In eerste instantie rijdt de trein met 160 kilometer per uur, maar zodra deze op alle trajecten is doorgevoerd en goed functioneert, kan dat opgevoerd worden naar 200 kilometer per uur.

Met de nieuwe dienstregeling van 2022 wil de NS ook zes treinen per uur laten rijden tussen Schiphol en Rotterdam, tussen Nijmegen en Schiphol en tussen Dordrecht en Rotterdam. Na de introductie van de ICNG moet er ook een nieuwe sprinter gaan rijden tussen Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam Centraal.