De huur van sociale huurwoningen worden dit jaar bevroren in verband met de coronacrisis. Dat scheelt huurders gemiddeld zo'n 6 euro per maand netto, schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag in een Kamerbrief.

De Tweede Kamer steunde onlangs een motie van de SP om de sociale huren dit jaar te bevriezen. De kosten hiervoor schat de minister in op 200 miljoen euro.

De Eerste Kamer had vorig jaar al aangedrongen op een bevriezing van de huur in 2020. Ollongren weigerde dat toen.