Saoedi-Arabië voert de olieproductie in de komende maanden weer op nadat het januari de kraan juist een stukje dichtdraaide. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal woensdag op basis van bronnen.

Het land kondigt de stap waarschijnlijk volgende maand aan op een bijeenkomst van olieproducenten. Waarschijnlijk zal de productie vanaf april stijgen.

Begin januari schroefde het land de olieproductie nog vrijwillig terug om de olieprijs op te drijven en de wereldwijde energiemarkt te ondersteunen. De energieminister Abdulaziz Bin Salman Al Saud zei toen dat de stap gezien moet worden als gebaar van goede wil van kroonprins Mohammed Bin Salman. Hij hoopte dat andere landen het voorbeeld van Saoedi-Arabië zouden volgen.

De olie- en gasindustrie is de economische motor van Saoedi-Arabië en vertegenwoordigt zo'n 70 procent van de exportinkomsten van het land. Het koninkrijk heeft een olieprijs van ongeveer 60 dollar (ongeveer 49,85 euro) per vat nodig om aan oliewinning te kunnen verdienen. De oliesoorten uit het Midden-Oosten worden op dit moment verhandeld voor ongeveer 51 dollar per vat.

Saoedi-Arabië heeft met 297,7 miljard vaten de grootste oliereserves ter wereld na Venezuela. Het koninkrijk zou daarmee in theorie op het huidige tempo nog ruim 284 jaar olie kunnen winnen.