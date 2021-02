Al voor de coronacrisis zochten we steeds vaker speciaalzaken op om ons eten te halen, die trend heeft het afgelopen jaar versterkt doorgezet. De uitgaven aan voeding liepen in de speciaalzaken nog harder op dan in de supermarkt, de groentewinkel zag de omzet het meest toenemen. Dat blijkt donderdag uit cijfers van marktonderzoeksbureau GfK.

We gaven ruim 30 procent meer uit bij de groentewinkel; zowel het aantal mensen dat daar boodschappen deed nam toe, als het bedrag dat we per keer uitgaven. "Dat is afgelopen jaar toegenomen van iets meer dan 9 euro naar boven de 10 euro per keer", zegt Joop Holla van GfK.

Na de groenteboer, waren het de viswinkel met meer dan een kwart meer omzet en de slager met ruim 20 procent meer die het meest profiteerden van ons veranderde boodschappengedrag. "Het is wel opmerkelijk dat mensen in deze crisis veel meer belangstelling hebben voor vers eten", zegt Holla. "Ook in de supermarkt vinden we vers steeds belangrijker. Dat zie je ook terug in de winkel. Waar dat een steeds prominentere plek krijgt."

Kaaswinkels zagen de verkoop afgelopen jaar met net iets minder dan 20 procent toenemen en bakkers met 15 procent. "Mensen haalden vaak al brood bij de bakker, ook voor de crisis en vooral op de zaterdag." Opvallend is dat consumenten de viswinkel pas tijdens de coronacrisis hebben herontdekt, waar bij de andere speciaalzaken ook voor de crisis al meer klanten over de vloer kwamen.

Het wordt nooit meer zoals vroeger

De supermarkten behaalden het afgelopen jaar 10 procent meer omzet doordat we niet meer buiten de deur konden eten; alle speciaalzaken zaten daarboven. "Consumenten gingen veel minder vaak naar de supermarkten, maar gaven per keer dan wel meer uit", zegt Holla. "De slager, groenteboer en viswinkel werden en vaker bezocht en per bezoek werd meer uitgegeven."

Vooral jongeren droegen bij aan de groei van de speciaalzaken. "Die houden van lekker eten en hebben ook de middelen." Online staat bij de speciaalzaken nog in de kinderschoenen, mogelijk groeit het daar ook nooit uit omdat de producten zich er minder voor lenen. "Het online-aandeel is overal wel gegroeid", aldus Holla. Maar het komt niet boven de 4 procent van de totale omzet uit.

De directe verkoop bij de boer en teler is meer dan verdubbeld afgelopen jaar. Die aanbieders zijn juist wel heel actief geworden online. Volgens GfK is het niet zo dat de speciaalzaken nu weer terug zijn op het niveau van vroeger. "Daar is het aantal winkels ook niet naar. De afgelopen jaren hebben veel speciaalzaken de deuren gesloten en er zijn er geen of weinig bijgekomen."