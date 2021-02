Schiphol heeft nog steeds te lijden onder de coronacrisis. In januari kwamen er ruim 869.000 passagiers over de vloer, wat 82,9 procent minder is dan de 5 miljoen van januari vorig jaar, laat de luchthaven weten. Het is het kleinste aantal sinds juni, toen er maar 471.000 passagiers waren.

De luchtvaartsector heeft al langer te lijden onder de vele grenssluitingen en reisverboden door de coronacrisis. Heel wat luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, moesten zelfs staatssteun aanvragen om niet om te vallen.

Maar ook op de luchthavens is de crisis te merken. Het aantal bezoekers op Schiphol is al een jaar aan het dalen en in januari van dit jaar was dat niet anders.

Het aantal vliegbewegingen daalde met 61 procent naar 14.666 bewegingen, omdat er veel vliegtuigen stilstaan. De hoeveelheid vervoerde vracht daalde met 17,8 procent naar 133.222 ton.

Vrijdag komt Schiphol met de financiële resultaten over het afgelopen jaar.