Ryanair heeft woensdag bij het Europese Hof van Justitie geen gelijk gekregen in een zaak over staatssteun die het had aangespannen. De luchtvaartmaatschappij was het er niet mee eens dat Air France en de Scandinavische maatschappij SAS staatssteun krijgen, maar volgens het Hof heeft de Europese Commissie die steun terecht goedgekeurd.

Het Hof zegt dat de onderzochte steunmaatregelen niet verder gaan dan noodzakelijk is en in het leven zijn geroepen om een ernstige verstoring van de economie te voorkomen. Daarmee voldoen ze aan de voorwaarden waar overheden zich aan moeten houden als ze bedrijven steunen.

Ryanair heeft laten weten dat het in beroep gaat tegen de uitspraak. Het bedrijf hoopt dat het Hof zich uiteindelijk zal uitspreken tegen de staatssteun, die volgens Ryanair "ten koste gaat van eerlijke concurrentie". De budgetmaatschappij heeft in totaal zestien zaken aangespannen tegen de Europese Commissie.

Ryanair heeft door de coronacrisis een zwaar jaar achter de rug. In 2019 vervoerde het bedrijf 152,4 miljoen passagiers. In dit boekjaar, dat tot eind maart loopt, zijn dat er waarschijnlijk minder dan 30 miljoen.