De Amerikaanse autobouwer Ford verkoopt vanaf medio 2026 alleen nog elektrische of hybride personenauto's in Europa. Vanaf 2030 is het volledige aanbod elektrisch, kondigt het bedrijf woensdagochtend aan.

In navolging van flink wat andere automerken kondigt Ford stevige duurzaamheidsambities aan. Het bedrijf zal vanaf medio 2026 in Europa alleen nog elektrische of hybride auto's aanbieden en in 2030 zijn alle nieuwe personenwagens van het merk elektrisch. De eerste geëlektrificeerde bedrijfswagens verschijnen in 2024 en in 2030 zou twee derde van de bedrijfswagens elektrisch of hybride moeten zijn.

Om die doelstelling te bereiken, verbouwt Ford zijn fabriek in het Duitse Keulen voor een bedrag van 1 miljard dollar (822 miljoen euro). "Nu ons bedrijf met succes is geherstructureerd en eind vorig jaar weer winstgevend is geworden, gaan we door naar de volgende fase van ons plan", zegt topman Stuart Rowley. "Dit is onderdeel van ons plan om onze wereldwijde autoactiviteiten sterk te verbeteren."

Ford was in het vierde kwartaal van 2020 na lange tijd weer winstgevend en zette daarom de transformatie in gang. Wereldwijd wordt tot en met 2025 minstens 22 miljard dollar uitgetrokken voor elektrificatie, te beginnen met Europa dus. De eerste volledig elektrische Ford rolt in 2023 van de band in Keulen.

Eerder lieten Jaguar Land Rover en General Motors weten in de komende tien jaar meer in te zetten op elektrificatie.