Webwinkel bol.com zag de verkopen in het laatste kwartaal van 2020 met 69,9 procent stijgen, blijkt woensdag uit de jaarcijfers van moederbedrijf Ahold Delhaize. Het e-commercebedrijf mikt nu op een omzet van 5 miljard euro in 2021.

Sinds de uitbraak van COVID-19 en ook het moment waarop niet-essentiële winkels de deuren moesten sluiten, zijn veel consumenten meer online gaan kopen. Dat merkt ook Ahold Delhaize. De totale online omzet van de Albert Heijn-eigenaar kwam voor heel 2020 uit op 7,6 miljard euro. Bol.com nam 4,3 miljard euro daarvan voor zijn rekening.

Ahold Delhaize stelt zijn omzetverwachting voor bol.com nu met 16 procent naar boven bij tot 5 miljard euro. De volledige online omzet zou in 2021 met 30 procent moeten groeien.

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van de Nederlandse webwinkel met 69,9 procent. In het derde kwartaal kwam er al 45,6 procent bij. In totaal verdiende Ahold Delhaize 14,2 procent meer in 2020. De totale omzet kwam uit op 74,7 miljard euro.

Ahold Delhaize pompte vorig jaar 680 miljoen euro in coronamaatregelen. Zo kwamen er 45.000 nieuwe banen bij en werden op sommige plekken de salarissen verhoogd. "2020 heeft getoond hoe vitaal onze rol als supermarkt is en ik ben ontzettend trots op hoe we dit aangepakt hebben", zegt CEO Frans Muller.

Maar de coronacrisis drukte de winst ook. In het vierde kwartaal kwam Ahold Delhaize uit op een nettoverlies van 9 miljoen euro, voornamelijk door extra maatregelen in verband met het coronavirus en 11 miljoen euro die opzijgezet moest worden voor hogere pensioenuitgaven in Nederland. Over het hele jaar kwam de winst op 1,4 miljard euro uit, 21 procent minder dan een jaar eerder.