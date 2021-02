De webwinkel Bol.com doet het goed. In het laatste kwartaal van 2020 gingen de verkopen bij het Nederlandse e-commercebedrijf er met 69,9 procent op vooruit, blijkt uit de jaarcijfers van moederbedrijf Ahold Delhaize. Ze mikken nu op een omzet van 5 miljard euro voor het komende jaar.

Sinds de coronacrisis is uitgebroken en winkels de deuren moesten sluiten, kopen consumenten meer online. Dat merkt ook Ahold Delhaize. De totale online-omzet van het bedrijf en al zijn dochters kwam voor heel 2020 uit op 7,6 miljard euro. Bol.com nam 4,3 miljard, of meer dan de helft, daarvan voor zijn rekening.

Ahold Delhaize trekt zijn omzetverwachting voor Bol.com nu op met 16 procent naar 5 miljard euro voor het komende jaar. De volledige online-omzet zoue in 2021 met 30 procent moeten groeien.

In het afgelopen kwartaal ging de omzet van de Nederlandse webwinkel er met 69,9 procent op vooruit. In het derde kwartaal kwam er al eens 45,6 procent bij. In zijn totaliteit verdiende Ahold Delhaize 14,2 procent meer in 2020. De totale omzet kwam uit op 74,7 miljard euro.