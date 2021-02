Experts verwachten in het vierde kwartaal van 2021 een piek in het aantal faillissementen van Nederlandse bedrijven. Tot nu toe is een dergelijke golf uitgebleven, deels dankzij de steunmaatregelen van de overheid. Dat staat in de Bijzonder Beheer Barometer van accountantskantoor PwC en de Universiteit Leiden die woensdag is gepubliceerd.

Dat de meeste faillissementen in de laatste drie maanden van dit jaar verwacht worden, betekent niet dat er op korte termijn geen bedrijven op de fles zullen gaan. Omdat het aantal faillissementen in 2020 bijzonder klein was, denkt 71 procent van de ondervraagde experts dat het aantal faillissementen komend kwartaal zal oplopen. Maar de piek is voor later, denkt 31 procent.

Deze piek wordt een kwartaal later verwacht dan het verwachte hoogtepunt voor bijzonder beheer (financiële begeleiding) in het derde kwartaal. Waarschijnlijk komen weinig bedrijven volgens de experts succesvol uit bijzonder beheer.

De belangrijkste oorzaak is de achterstallige belastingschuld. Veel bedrijven hebben vanwege de coronacrisis gevraagd of ze hun belastingen later mogen betalen en hebben die uitzondering ook gekregen. Eind vorig jaar bedroeg de totale belastingschuld al 13,2 miljard euro. Naar verwachting is dat bedrag ondertussen opgelopen.

Naar verwachting veel horecabedrijven in bijzonder beheer

Bijna een kwart van de experts denkt echter dat niet alle bedrijven in staat zullen zijn om hun achterstallige belastingen te betalen, waardoor ze uiteindelijk toch faillissement zullen moeten aanvragen. Als tweede oorzaak wordt het veranderde consumentengedrag aangehaald, waardoor bedrijven zich moeten heruitvinden.

De grootste instroom in bijzonder beheer wordt verwacht in de horecasector. Volgens het rapport gaven in de eerste maand van 2021 al 25 procent meer kroegen of restaurants er de brui aan dan in dezelfde periode een jaar eerder. ING verwacht in 2021 een verdubbeling van het aantal faillissementen in de horecasector. De bank denkt dat zeshonderd zaken ermee zullen moeten ophouden.

Het rapport wijst erop dat horecabedrijven ondanks de steunmaatregelen geen liquiditeitsbuffers meer hebben en moeite hebben om aan extra financiering te komen om de voorraden aan te vullen bij heropening.