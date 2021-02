Het winterse week van de afgelopen week heeft geleid tot een piek in het gasverbruik van tegen de 50 procent meer vergeleken met het gemiddelde over de afgelopen jaren. Dat hebben energieleveranciers Essent en Eneco uitgezocht, zo laten zij dinsdag desgevraagd aan NU.nl weten.

De klanten van Eneco en Essent verstookten respectievelijk 49 procent en 48 procent meer gas dan het langjarige gemiddelde over deze periode. In kubieke meter gas, is er zo'n 30 kubieke meter meer verbruikt per huishouden.

"Op jaarbasis kost dit gemiddeld 24 euro", zegt een woordvoerder van Essent. Dat betekent zeker niet dat consumenten meteen moeten vrezen voor een hogere gasrekening. "Als we uitsluitend kijken naar het effect van het weer, dan zorgt de relatief warme maand december ervoor dat huishoudens deze winter tot nu toe ruim 15 kubieke meter minder gas gebruiken dan normaal."

En daardoor zou de rekening juist 10 euro lager uitvallen. Daarbij is niet gekeken naar de verschillende situaties van huishoudens, zoals de mate van isolatie en of mensen veel thuis zijn. Essent denkt dat mensen doordat we meer thuis werken, wel een paar procent meer gas verstoken dan andere jaren. "Gemiddeld 3 tot 5 procent."

Eneco waagt zich niet aan een voorspelling over de toename van het gasverbruik door thuiswerken. "De buitentemperatuur bijvoorbeeld heeft een grotere invloed op het gasverbruik dan thuiswerken. Daarnaast spelen ook de thuissituatie en de woning een grote rol."