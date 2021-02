Nadat we ons massaal konden amuseren in de sneeuw en op het ijs, worden nu toch weer wel wat meer vakantiehuisjes geboekt op de parken en in de vrije natuur. Nergens zitten de parken vol of zijn alle huisjes geboekt voor de voorjaarsvakantie. Maar nu het gedaan is met het fraaie winterweer willen veel mensen toch nog wel weg. Zeker met lenteweer op komst, blijkt woensdag uit een rondgang van NU.nl.

"Afgelopen week waren er juist minder boekingen dan de week ervoor", zegt een woordvoerder van Natuurhuisjes.nl, een platform dat zo'n vijfduizend vakantiehuisjes in eigen land in de natuur, te huur aanbiedt. "Mensen waren bezig met sneeuw en schaatsen, maar sinds deze week zien we dat mensen zich weer wel aan het oriënteren zijn en boeken."

Ook CenterParcs ziet het aantal boekingen de afgelopen dagen oplopen. "Mooi weer bij de start van de vakantie voor een groot deel van het land, dan willen mensen de natuur in", zegt de woordvoerder. "We hebben de afgelopen dagen honderden nieuwe boekingen erbij gekregen." Daarmee zitten de negen parken, met 6.500 cottages, zeker nog niet vol.

"Afhankelijk van welk park, zitten we voor de helft tot 70 procent vol. Daar zijn we ook tevreden mee in deze tijd." Want de parken kunnen niet alles bieden wat ze voor corona wel konden. "Zo zijn de zwembaden natuurlijk nog dicht. Anderzijds is de minigolf nog nooit zo populair geweest." Omdat de CenterParcs-parken niet alle faciliteiten kunnen bieden, zijn de prijzen wel over de hele linie verlaagd.

Dat hebben ze bij Roompot niet gedaan. "Veel van onze parken hebben niet eens een zwembad. Gasten komen meer bij ons voor de locatie en omgeving", zegt een woordvoerder van Roompot, dat 120 parken in Nederland heeft. Wat voor weer het is, heeft daardoor wel grote invloed op het boekingsgedrag. "We merkten dat veel mensen ook juist in het winterweer op de parken wilde verblijven." En omdat mensen "de vier muren toch zat zijn" loopt de bezetting volgende week op tot 80 procent.

'Alleen de zekerheidszoekers boeken nu al voor de zomer'

Tijdens de coronacrisis boeken mensen steeds meer last minute, omdat ze niet ver van tevoren weten wat al dan niet is toegestaan. "Wij profiteren wel van de crisis, in die zin dat mensen graag de natuur opzoeken", zegt de woordvoerder van Natuurhuisjes.nl. "Dat was eerst alleen iets voor hippies. Het wordt nu veel breder omarmd."

Mensen die een vakantiehuisje hebben, zien de vraag naar vakantie in eigen land toenemen en bieden hun huisje ook steeds meer te huur aan. Het aanbod is daarmee verdubbeld. Mensen die nu nog willen boeken voor komende week, hebben nog 10 procent van de huisjes over om uit te kiezen. "We zien dat mensen heel voorzichtig boeken voor verder vooruit, maar zeker niet ver vooruit", aldus natuurhuisjes.nl.

Want last minute is en blijft leidend in de onzekere coronatijd. "Op een klein groepje zekerheidszoekers na. Die boeken nu al voor de zomervakantie."