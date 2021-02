Normaliter gaan rond deze tijd van het jaar volop tuinplanten richting het tuincentrum. Als tuincentra de plantjes nu niet afnemen omdat ze dicht zijn, blijft de kweker ermee zitten of worden ze doorgedraaid op de veiling. Als de tuincentra de planten wel afnemen, maar ze kunnen niet verkocht worden, gaan ze over de datum en worden ze alsnog weggegooid. Dat zegt directeur Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland dinsdag tegen NU.nl.

Volgens de brancheorganisatie wordt bijna 60 procent van alle tuinplanten via de tuincentra verkocht. "Het zijn ook geen producten die zich lenen voor online verkoop. Als je drie tuinplantjes koopt voor 10 euro en je moet die gaan versturen, dan worden het dure plantjes."

Kwekers kunnen een klein deel van de plantjes wel via andere afzetkanalen kwijt, zoals de markt, maar de bulk blijft tuinloos zonder tuincentrum. "We hebben afgelopen voorjaar iets soortgelijks gezien, toen veel winkels in het buitenland dicht waren", zegt Van der Heide. "Toen moesten veel planten worden doorgedraaid."

Veiling FloraHolland ziet nu ook al dat planten en tuinplanten in het bijzonder, zowel in aantallen als in prijs fors in de min staan ten opzichte van vorig jaar. "Het weer speelt daarin een kleine rol, want we zien dat het iets positiever is nu de kou weg is", zegt een woordvoerder. De planten die via de veiling gaan, zijn ook bestemd voor het buitenland.

Planten zijn er nu klaar voor om verkocht te worden

Planten zijn net zoals groente, versproducten. "Waar een enorme planning mee gemoeid gaat", zegt de directeur van Tuinbranche Nederland. "Bij sommige planten zit er wel een jaar of zelfs jaren tussen het moment van aanplanten en het moment dat ze verkocht kunnen worden. Een hortensia staat bijvoorbeeld wel twee jaar bij de kweker." En de planten zijn er nu overwegend klaar voor om verkocht te worden.

De tuincentra willen dan ook weer open vanaf begin maart. Maar dat willen wel meer sectoren. "Tuincentra bestaan voor een groot deel uit buitenruimte en hoge kassen, met goede ventilatie. We zouden één klant per 40 vierkante meter toestaan, wat gezien de grote oppervlakten ook kan. We zijn niet te vergelijken met een gewone winkel", vindt Tuinbranche Nederland.

Bovendien zou grote schade voor de kwekers, zoals in het voorjaar voorkomen worden als de centra open gaan. "Het is zeker een punt van zorg dat het tuinseizoen straks voorbij is", zegt de woordvoerder van FloraHolland. "De tuincentra zijn een heel belangrijk afzetkanaal, dus het is te hopen dat daar verlichting komt."