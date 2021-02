De huis-, tuin- en keukenketen Dille & Kamille heeft sinds 1 februari de Amsterdamse conceptstore Hutspot in handen. Dat meldt CEO Hans Geels dinsdag op Linkedin. Hutspot werd begin januari failliet verklaard.

Dille & Kamille neemt alleen de winkels en het merk over. Eén filiaal, de eerste zaak aan de Van Woustraat in Amsterdam, zal na de lockdown de deuren weer openen. Dat is waarschijnlijk ook het geval voor een vestiging in Eindhoven. De zes overige winkels worden gesloten.

Het is de bedoeling om de kledingwinkel te herpositioneren als een duurzaam lifestylemerk en "op zo kort mogelijke termijn" wil Geels uitbreiden naar andere locaties in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam-West. Ook zal het bedrijf een webwinkel openen.

Hutspot werd in 2012 door drie vrienden opgericht als platform voor startende merken. Het begon met een pop-upwinkel in Amsterdam en breidde later uit naar onder meer Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Door de coronacrisis en de winkelsluitingen moest het bedrijf vorig jaar het faillissement aanvragen.

Op 3 januari werd dat ook uitgesproken en begon de zoektocht naar een overnemer, die nu dus gevonden is. Medeoprichter Nick van Aalst blijft betrokken bij de doorstart.