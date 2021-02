Verzekeraar Interpolis ontving tussen zondag 7 februari, de dag waarop het in Nederland begon te sneeuwen, en afgelopen maandag 2.679 meldingen over schade in of aan de woning door sneeuw, vorst of dooi. Vooral maandag 15 februari was een drukke dag, laat Interpolis aan NU.nl weten.

Het ijskoude weer leidt tot onder meer lekkende daken, gebroken leidingen en sneeuw op zolder. En dat merken ook verzekeraars. Interpolis, de grootste verzekeraar van Nederland, kreeg in negen dagen tijd 2.679 claims voor sneeuwschade binnen.

Vooral in de afgelopen dagen kwamen veel meldingen binnen. Tot donderdag waren er zo'n vijftienhonderd meldingen, sindsdien kwam er net geen 80 procent bij. "Maandag was de drukste dag", aldus Interpolis. De gemeenten met de meeste meldingen waren Almere, Zwolle en Enschede.

De versnelling sinds donderdag is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van de dooi die een paar dagen geleden is ingevallen. "Een hemelwaterafvoer die bevroren is geweest, begeeft het wanneer de temperatuur boven nul komt. Dan kunnen dakpannen los gaan zitten en lekkages veroorzaken", zegt Techniek Nederland, de branchevereniging van loodgieters.

Ook leidingen begeven het makkelijker wanneer het begint te dooien, maar dat zou dit jaar weleens minder dramatisch kunnen zijn. "Normaal is er veel vorstschade in leidingen, omdat mensen een hele dag niet thuis zijn en de verwarming de hele dag uit staat", vertelt Rianne Veerman, expert bij verzekeringssite Independer. "Maar nu we door de coronacrisis meer thuis zitten, staat de verwarming vaker aan. Dat zal waarschijnlijk leiden tot minder ernstige gevallen dan de voorbije jaren."