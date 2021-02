De koers van de bitcoin kwam dinsdag voor het eerst boven de 50.000 dollar (ruim 41.000 euro) uit. Op het hoogtepunt was de cryptomunt 50.602 dollar waard. De koers van de digitale munt zit al geruime tijd in de lift, onder meer doordat de bitcoin steeds meer door overheden en grote investeerders geaccepteerd wordt.

De bitcoin kreeg eerder deze maand ook een stevige duw in de rug toen multimiljardair en Tesla-topman Elon Musk bekendmaakte dat hij 1,5 miljard dollar had geïnvesteerd in de digitale munt. Hij voegde eraan toe dat je met de cryptomunt voortaan ook Tesla-auto's kon kopen.

Een andere oorzaak dat de bitcoin het steeds beter doet, is dat wereldwijd grote beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, meer en meer kijken naar digitale munten als belegging. Ook zijn er steeds meer landen die met wetgeving voor deze vorm van beleggen komen, waardoor cryptovaluta's steeds breder geaccepteerd worden.

De opmars van de cryptomunt begon vorig najaar. Zo was de bitcoin begin oktober nog 'slechts' iets meer dan 10.000 dollar waard. In de eerste helft van januari werd echter al de grens van 40.000 dollar gepasseerd. Daarna zakte de koers wat terug, om vervolgens begin deze maand aan een volgende groeispurt te beginnen.